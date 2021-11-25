احذروا الحموضة في الفم.. الأطباء يحذرون

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كشف أطباء من مؤسسة القلب البريطانية عن مشاكل خطيرة قد تواجه صحة الإنسان دون أن ينتبه لها، من خلال الشعور المفاجئ بطعم حموضة في الفم، حيث تشير هذه العلامة إلى مشاكل خطيرة في القلب.
ونقلت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية أقوال الأطباء الذين أكدوا أن طعم الحموضة المفاجئ في الفم يعتبر أحد العلامات الأقل شيوعاً التي تنذر بالنوبة القلبية، بحسب “سبوتنيك”.
في الوقت ذاته، أوضحت مؤسسة القلب البريطانية أن الطعم الحامض يشير عادة إلى علامة على عسر الهضم، لكنه قد يكون عرضاً مشتركاً مع بعض الأعراض لاحتشاء عضلة القلب.