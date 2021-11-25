آخر الاخبار

تعرف على أخطر 9 اتفاقيات استثمار بين تركيا والإمارات مكافأة مالية ضخمة من الحكومية السعودية للاعبي الهلال فلسفة ضاحي خلفان حول لقاء أردوغان و ابن زايد في أنقرة أخطر أماكن العمل في العالم العربي تعرف عليها الإمارات تكشف عن نص رسالة خاصة من بن زايد إلى أردوغان في ختام زيارته ماذا يحتاج برشلونة في لقاء بايرن ميونخ لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال؟ منظمة دولية: أفعال الحوثيين بمأرب مخزية الكشف عن محادثات تركية سعودية في إسطنبول رفيعة المستوى احذروا الحموضة في الفم.. الأطباء يحذرون التحالف يعلن دعم الجيش الوطني للتقدم في مأرب

التحالف يعلن دعم الجيش الوطني للتقدم في مأرب

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 980

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني، تنفيذ عمليات عدة ضد الميليشيات في محافظة مأرب.

وأوضح في بيان أنه دعم الجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.

كما أشار إلى مقتل ما يزيد على 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب.

ولفت إلى أن قواته الجوية نفذت 8 عمليات استهداف في المحافظة ضد الحوثيين خلال الـ 24 ساعة.

يذكر أن الميليشيات تواصل منذ فبراير الماضي هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين في خيم في المنطقة.

 
إقراء أيضاً
منظمة دولية: أفعال الحوثيين بمأرب مخزية
المقدشي والإرياني يزوران رغوان بمأرب ويطلعان على أحوال المواطنين (فيديو)
عاجل: صدور قرار جمهوري جديد وراجح بادي يؤدي اليمين الدستورية
أعضاء جدد في مجلس الأمن يعلنون دعمهم الكامل للحكومة الشرعية ويشددون على وقف فوري
تحدثت عن اعادة التوازن بمأرب وانتصارات وصلت حدود محافظة إب..الحكومة تؤكد استعادة
الأغنية الشبابية اليمنية: زهور أينعت في الخراب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس