التحالف يعلن دعم الجيش الوطني للتقدم في مأرب

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني، تنفيذ عمليات عدة ضد الميليشيات في محافظة مأرب.
وأوضح في بيان أنه دعم الجيش اليمني لتحقيق تقدم في مأرب، من أجل حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.
كما أشار إلى مقتل ما يزيد على 60 عنصرا من ميليشيا الحوثي وتدمير 5 آليات بمأرب.
ولفت إلى أن قواته الجوية نفذت 8 عمليات استهداف في المحافظة ضد الحوثيين خلال الـ 24 ساعة.
يذكر أن الميليشيات تواصل منذ فبراير الماضي هجماتها على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الدولية والتحذيرات من الخطر المحدق على ملايين النازحين القابعين في خيم في المنطقة.