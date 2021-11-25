عاجل: صدور قرار جمهوري جديد وراجح بادي يؤدي اليمين الدستورية

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-سبأ

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صدر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين راجح حسين فرحان بادي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى دولة قطر.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وشغل بادي خلال الفترة السابقة منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية.

الى ذلك قالت وكالة سبأ ام السفير راجح بتدي أدى اليمين الدستورية صباح الْيَوْمَ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بمناسبة تعيينه سفيرا لبلادنا لدى دولة قطر.

وعقب أداء اليمين الدستورية، وضع الرئيس السفير بادي أمام الأهداف والأولويات التي ينبغي على كل دبلوماسي يمثل بلده في هذه المرحلة ان يضطلع بها ويبلورها في بلد تمثيله في لقاءاته المختلفة والتي تتمثل في تعرية ممارسات قوى التمرد الانقلابية الحوثية الايرانية التي استباحت البلد ودمرت بنيتها التحتية وسفكت الدماء وشردت العزل الأبرياء في تحدً سافر لمرجعيات التوافق اليمنية المرتكزة على مخرجات الحوار الوطني وعلى المبادرة الخليجية والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216، فضلا عن اهمية رعاية مصالح اليمن وابنائها ونهجها وتوجه قيادتها وشرعيتها الدستورية.

من جانبه عبر السفير بادي عن سروره بهذه الثقة التي منحت له.. مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده للقيام بواجباته والمهام الموكلة اليه.

حضر اداء اليمين الدستورية واللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.