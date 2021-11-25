أعضاء جدد في مجلس الأمن يعلنون دعمهم الكامل للحكومة الشرعية ويشددون على وقف فوري للقتال بمأرب تعليق الفنان الكبير محمد عبده على تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا وماذا قال مازحا؟ المادة رقم (10) التي اطاحت بحلم القذافي.. لماذا استبعد سيف الإسلام القذافي ورجالات سابقين في نظام والده من سباق التنافس على رئاسة ليبيا؟ تحدثت عن اعادة التوازن بمأرب وانتصارات وصلت حدود محافظة إب..الحكومة تؤكد استعادة زمام المبادرة عسكريا وتبشر بانعكاس ذلك ايجابيا على كافة المستويات شاهد.. مليشيا الحوثي تفخخ قرى بأكملها في الحديدة الميسري: مأرب لن تسقط والأسلحة المتطورة وصلت الحوثيين عبر مطار عدن سيف الإسلام القذافي يُستبعد من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية تركيا والإمارات توقعان 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة الأمم المتحدة: 126 مليار دولار خسائر اليمن بـ6 سنوات حرب تساعد 100 ألف صياد.. إنشاء أول محطة مناخية بحرية في اليمن
أبدى الفنان السعودي محمد عبده، حماسة واضحة في التعبير عن فرحه لفوز فريق الهلال لكرة القدم ببطولة دوري أبطال آسيا، قبيل الاحتفال الذي أقامته هيئة الترفيه في "بوليفارد بلس" بالرياض، والذي جمع نخبة من النجوم.
فعند سؤاله إن كان الفريق الفائز "يستاهل"، أكد "فنان العرب" أن الهلال "بيض وجه" السعودية ولم يقصر أبدا.
كما أضاف أن الملايين يتطلعون إلى هذا الفريق السعودي من أجل تحقيق الآمال الدولية، قائلا "وهو قدها".
وتابع ممازحا، بعد أن "غمز" المذيع بطرف عينه قائلا: "وهو أفضل من اللي بالي بالك"!!
يذكر أن فريق الهلال توج يوم الثلاثاء بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه أمام ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر، في مواجهة احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية.
ونجح الهلال بالعودة من جديد لبطولته المفضلة التي حققها في نسخة 2019، بعد أن غاب عنها في النسخة السابقة، ليصبح لديه 4 ألقاب "لقبين بالنسخة القديمة، ولقبين بالجديدة".
واحتفاء بهذا الفوز، أقيمت احتفالية في بوليفار بلس أمس الأربعاء، تكريما لنجوم الفريق السعودي.