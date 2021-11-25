تعليق الفنان الكبير محمد عبده على تتويج الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا وماذا قال مازحا؟

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أبدى الفنان السعودي محمد عبده، حماسة واضحة في التعبير عن فرحه لفوز فريق الهلال لكرة القدم ببطولة دوري أبطال آسيا، قبيل الاحتفال الذي أقامته هيئة الترفيه في "بوليفارد بلس" بالرياض، والذي جمع نخبة من النجوم.

فعند سؤاله إن كان الفريق الفائز "يستاهل"، أكد "فنان العرب" أن الهلال "بيض وجه" السعودية ولم يقصر أبدا.

كما أضاف أن الملايين يتطلعون إلى هذا الفريق السعودي من أجل تحقيق الآمال الدولية، قائلا "وهو قدها".

وتابع ممازحا، بعد أن "غمز" المذيع بطرف عينه قائلا: "وهو أفضل من اللي بالي بالك"!!

يذكر أن فريق الهلال توج يوم الثلاثاء بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه أمام ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر، في مواجهة احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية.

ونجح الهلال بالعودة من جديد لبطولته المفضلة التي حققها في نسخة 2019، بعد أن غاب عنها في النسخة السابقة، ليصبح لديه 4 ألقاب "لقبين بالنسخة القديمة، ولقبين بالجديدة".

واحتفاء بهذا الفوز، أقيمت احتفالية في بوليفار بلس أمس الأربعاء، تكريما لنجوم الفريق السعودي.