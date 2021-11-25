شاهد.. مليشيا الحوثي تفخخ قرى بأكملها في الحديدة

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كشف مصدر عسكري في القوات المشتركة، عن تفخيخ مليشيا الحوثي الإرهابية قرى ومزارع بكاملها قبل فرارها منها في مديرية حيس جنوبي الحديدة(غربي اليمن).
ونقل موقع قوات العمالقة عن المصدر قوله "إن المليشيات التابعة لإيران فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجّرت الأهالي منها، وتحتاج الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها".
وأكد أن "إجرام مليشيات الحوثي بلغ إلى حد زرع الألغام وبأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين".
في السياق تمكنت هندسة القوات المشتركة خلال الأسبوع الجاري من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات المليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثا بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي اليمن.
وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت في وقت سابق حقل ألغام فردية محرمة دولياً زرعته المليشيات التابعة لإيران على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.