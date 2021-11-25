شاهد.. مليشيا الحوثي تفخخ قرى بأكملها في الحديدة الميسري: مأرب لن تسقط والأسلحة المتطورة وصلت الحوثيين عبر مطار عدن سيف الإسلام القذافي يُستبعد من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية تركيا والإمارات توقعان 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة الأمم المتحدة: 126 مليار دولار خسائر اليمن بـ6 سنوات حرب تساعد 100 ألف صياد.. إنشاء أول محطة مناخية بحرية في اليمن ضغوط دولية على المليشيات الحوثية لإطلاق سراح معتقلين بينهم وزير التحالف يبطل ألغاماً بحرية ويدمر معامل سرية للطائرات المسيرة التحالف يشن عملية كبرى تستهدف معسكرات حوثية ومقر دار الرئاسة بصنعاء محمد صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021
استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا 25 مرشحا من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتنص مواد في قانون الانتخابات على أن المرشحين "يجب ألا يكون قد حُكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف" كما يجب أن يقدموا سجلا جنائيا نظيفا. وكان قد حكمت محكمة في طرابلس على القذافي بالإعدام لارتكابه جرائم خلال الثورة التي أطاحت بوالده علم 2011. ولكن تم العفو عنه لاحقا من قبل إدارة منافسة في شرق ليبيا.
وقالت المفوضية إنها رفضت 25 مرشحا لأسباب قانونية وبناء على معلومات من مسؤولين من بينهم المدعي العام وقائد الشرطة ورئيس إدارة الجوازات والجنسية. ومن بين المرشحين الرئاسيين المثيرين للجدل، القائد العسكري خليفة حفتر.
لكن محللين يقولون إن جنسيته الأمريكية قد تستبعده من الترشح.
وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها.
من هو سيف الإسلام القذافي الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ ما أبرز التحديات التي قد "تعرقل" إجراء انتخابات الرئاسة في ليبيا؟ وحثّ المجلس جميع الأطراف على الالتزام بقبول نتائج الاقتراع، كما طالبهم باحترام الخصوم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.
يقول محللون إن جنسية حفتر الأمريكية قد تستبعده من الترشح ومن المقرر نشر القائمة النهائية للمرشحين بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بمجرد الانتهاء من عمليات التحقق والاستئناف.
وكان من المقرر إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكن في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول قام البرلمان بتقسيم مواعيد التصويت، وتأجيل الانتخابات التشريعية إلى يناير/ كانون الثاني