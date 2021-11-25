سيف الإسلام القذافي يُستبعد من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا 25 مرشحا من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل، من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتنص مواد في قانون الانتخابات على أن المرشحين "يجب ألا يكون قد حُكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف" كما يجب أن يقدموا سجلا جنائيا نظيفا. وكان قد حكمت محكمة في طرابلس على القذافي بالإعدام لارتكابه جرائم خلال الثورة التي أطاحت بوالده علم 2011. ولكن تم العفو عنه لاحقا من قبل إدارة منافسة في شرق ليبيا.

وقالت المفوضية إنها رفضت 25 مرشحا لأسباب قانونية وبناء على معلومات من مسؤولين من بينهم المدعي العام وقائد الشرطة ورئيس إدارة الجوازات والجنسية. ومن بين المرشحين الرئاسيين المثيرين للجدل، القائد العسكري خليفة حفتر.

لكن محللين يقولون إن جنسيته الأمريكية قد تستبعده من الترشح.

وفي غضون ذلك، أعلن مجلس الأمن الدولي عن دعمه إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في موعدها.

من هو سيف الإسلام القذافي الذي قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ ما أبرز التحديات التي قد "تعرقل" إجراء انتخابات الرئاسة في ليبيا؟ وحثّ المجلس جميع الأطراف على الالتزام بقبول نتائج الاقتراع، كما طالبهم باحترام الخصوم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها.

يقول محللون إن جنسية حفتر الأمريكية قد تستبعده من الترشح ومن المقرر نشر القائمة النهائية للمرشحين بحلول أوائل ديسمبر/ كانون الأول، بمجرد الانتهاء من عمليات التحقق والاستئناف.

وكان من المقرر إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ولكن في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول قام البرلمان بتقسيم مواعيد التصويت، وتأجيل الانتخابات التشريعية إلى يناير/ كانون الثاني