التحالف يبطل ألغاماً بحرية ويدمر معامل سرية للطائرات المسيرة

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تحييده ألغاماً بحرية كانت تستهدف الملاحة الدولية، ومعامل سرية للطائرات المسيرة في صنعاء.

وأوضح التحالف أنه دمّر 231 لغماً بحرياً هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة، حيث قامت الميليشيات الحوثية بنشر 11 لغماً بحرياً عشوائياً في تصعيد وسلوك عدائي.

كما استهدف في عدة ضربات جوية في صنعاء مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة، منها مبنى قيد الإنشاء استخدمته الميليشيا الحوثية معملاً سرياً لهذه الطائرات.

وشدد التحالف على أن جميع الأهداف مشروعة وتتوافق مع القانون الدولي الإنساني، محذراً المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وفي عملية الإسناد التي يقدمها للقوات اليمنية، أعلن التحالف تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 95 عنصراً إرهابياً