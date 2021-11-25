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التحالف يشن عملية كبرى تستهدف معسكرات حوثية ومقر دار الرئاسة بصنعاء

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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 سدّدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات جوية، أمس، ضمن عمليات هجومية شملت معسكرات وأهدافاً عسكرية تتبع الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء، كما استهدف التحالف مقر دار الرئاسة اليمنية في صنعاء.

وأكد أن الضربات الجوية للمعسكرات والأهداف العسكرية «مشروعة»، وقال: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية»، موضحاً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث كان من ضمن العملية بصنعاء استهداف معسكرات دار الرئاسة،

وأضاف التحالف: «دمرنا ورشاً للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن تحت الأرض».

وكشف أن الميليشيا الحوثية تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه، محذراً بأن المتورطين بالعمليات العدائية والقيادات الإرهابية «سيكونون أهدافاً عسكرية مشروعة

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