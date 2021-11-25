محمد صلاح يدخل القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021

الخميس 25 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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دخل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، القائمة المختصرة لجائزة الأفضل لعام 2021، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسيتم الكشف عن الفائزين بالجائزة يوم 17 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الجماهير ستتمكن من التصويت من خلال الموقع الرسمي حتى يوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مشيراً إلى أن اختيار المرشحين تم عبر اثنين من اللجان المختصة (واحدة للرجال وأخرى للسيدات).

وكشف فيفا عن المرشحين في كل فئة بالنسبة للرجال والسيدات والمدربين وحراس المرمى.

ودخل صلاح في قائمة المرشحين للجائزة، حيث سيتنافس مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، وزميله في الفريق ونجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بالإضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، وإيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني، والإيطالي جورجينو نجم تشيلسي الإنجليزي، وزميله الفرنسي نغولو كانتي، ومواطنه كريم بنزيمة نجم وهداف المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

فيما يتنافس كل من أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي حالياً وإنتر ميلان الإيطالي سابقاً، والإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي، ومواطنه هانسي فليك المدير الفني الحالي للمنتخب الألماني والمدرب السابق لبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى الثنائي الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، وليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، فيما دخل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب بلاده القائمة.

وفي فئة حراس المرمى، يتنافس خمسة لاعبين على نيل جائزة الأفضل في عام 2021.

ويوجد كل من أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وليفربول الإنجليزي، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا وباريس سان جيرمان، والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ، وكاسبر شمايكل حارس مرمى منتخب الدنمارك وليستر سيتي الإنجليزي.

وفي فئة السيدات، تتنافس كل من ستينا بلاكسيتينوس (منتخب السويد وفريق هاكين) وأيتانا بونماتي (منتخب إسبانيا وبرشلونة) ولوسي برونز (منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي) وكارولين غراهام هانسن (منتخب النرويج وبرشلونة) وبيرنيل هاردر (منتخب الدنمارك وتشيلسي الإنجليزي) وجينفير هيرموسو (منتخب إسبانيا وبرشلونة) وجي سو يون (كوريا الجنوية وتشيلسي) وسام كير (منتخب أستراليا وتشيلسي) وفيفيان ميديما (منتخب هولندا وآرسنال الإنجليزي) وإيلين وايت (منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي) وألكسيا بوتيلاس (منتخب إسبانيا وبرشلونة الإسباني) وكريستين سنكلير (منتخب كندا وبورتلاند ثورنز).

وكشف فيفا أنه سيتم الإعلان عن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش (أفضل هدف) في وقت لاحق.