اليمن تشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للإنتربول الدولي و”الشريف“ يلتقي بعدد من الوفود المشاركة

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شاركت الجمهورية اليمنية في الدورة الـ ٨٩ للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) المنعقد في العاصمة التركية اسطنبول خلال الفترة ٢٣ - ٢٥ نوفمبر الجاري بوفد يرأسه وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود.
وتناقش الدورة التي يحضرها قادة وممثلي مختلف أجهزة الشرطة التابعة للدول الأعضاء، العديد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة في إطار منظمة الانتربول، بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد أمن الأفراد والمجتمعات في العالم.
وفي افتتاح الدورة ابدى الرئيس التركي رجب أردوغان استعداد بلاده تبـادل الخبرات في مكافحة الجريمة والمجرمين مـع أجهـزة إنقـاذ القانـون الأجنبيـة بشتى الوسائل .
وأشار الى أن القضايا المزمع تناولها خلال دورة الجمعية العامة ستسهم إسهاماً كبيراً في أمن واستقرار الدول المشاركة.
الى ذلك، التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف,اليوم, بعدد من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة باجتماعات الدورة.
وجرى خلال اللقاءات ,بحث أوجه التعاون القائم بين اليمن وبلدانهم وسبل تطويرها وتبادل الخبرات بما يخدم الأمن ومكافحة الجريمة,بحضور مدير عام التعاون الدولي وزارة الداخلية العميد عبدالخالق الصلوي.
هذا وتتواصل أعمال الدورة الـ 89 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية لليوم الثاني,والتي خصصت لمناقشة القضايا المتعلقة بأعمال أجهزة الشرطة في العالم ومستوى التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم المنظمة وأشكال الإرهاب والتصويت على عدد من القرارات المتعلقة بتحديث وتطوير عمل المنظمة وعلاقتها بالأجهزة المشابهة كمجلس وزراء الداخلية العرب واتحادات الشرطة الإقليمية في كل من أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين.
وأكد المجتمعون خلال الجلسة, تأييدهم للقرارات المتعلقة بتطوير هيكل ونظام المنظمة ورفع الموازنة لما يتطلبه وضع الجريمة خلال هذه المرحلة والاستعداد لمواجهتها.