عاجل..مقاتلات التحالف تصطاد أهدافا حساسة في قلب صنعاء.. ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن أسلحة تحت الأرض

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هزّت العاصمة المحتلة صنعاء انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء، على وقع غارات مركزة شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على أهداف حساسة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

هذا فيما اكد تحالف دعم الشرعية بأن العملية التي نفذها بصنعاء قبل قليل استهدفت ورش للصواريخ البالستية والمسيّرات ومخازن اسلحة تحت الأرض بمعسكرات دار الرئاسة..مشيرًا بأن المليشيا تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه .

وأوضح التحالف في بيان مقتضب بان القيادات الحوثية المتورطة في الاعمال العدائية هي من ضمن اهدافه العسكرية المشروعة.