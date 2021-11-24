عاجل..مقاتلات التحالف تصطاد أهدافا حساسة في قلب صنعاء.. ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات ومخازن أسلحة تحت الأرض محلل عسكري يتحدث عن ثمرة كبيرة لضربات التحالف الأخيرة ضد الحوثي إعادة تشكيل جهاز قطر للاستثمار أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم انفجار يهز ثاني أكبر قاعدة أمريكية على الحدود السورية بلاغ للنائب العام ضد فرعون مصر ناسا الامريكية تطلق صاروخا في مهمة لإنقاذ الأرض من اصطدام كويكب بالأرض بن دغر: تغيرت قواعد اللعبة وتدمير الشرعية بادعاء هيمنة الاخوان لم يعد مقبولا ولا يمكن أن نبقى صدى للتحولات في المنطقة ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية يتزعمها ثلاثة أطباء في عاصمة عربية أهم رسائل الملك سلمان في اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي احذر هذا النوع من الصداع وعليك مراجعة الطبيب فورا
هزّت العاصمة المحتلة صنعاء انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء، على وقع غارات مركزة شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على أهداف حساسة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
هذا فيما اكد تحالف دعم الشرعية بأن العملية التي نفذها بصنعاء قبل قليل استهدفت ورش للصواريخ البالستية والمسيّرات ومخازن اسلحة تحت الأرض بمعسكرات دار الرئاسة..مشيرًا بأن المليشيا تعيد تأهيل استخدام المعسكرات والمواقع للتمويه .
وأوضح التحالف في بيان مقتضب بان القيادات الحوثية المتورطة في الاعمال العدائية هي من ضمن اهدافه العسكرية المشروعة.