بلاغ للنائب العام ضد فرعون مصر ناسا الامريكية تطلق صاروخا في مهمة لإنقاذ الأرض من اصطدام كويكب بالأرض بن دغر: تغيرت قواعد اللعبة وتدمير الشرعية بادعاء هيمنة الاخوان لم يعد مقبولا ولا يمكن أن نبقى صدى للتحولات في المنطقة ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية يتزعمها ثلاثة أطباء في عاصمة عربية أهم رسائل الملك سلمان في اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي احذر هذا النوع من الصداع وعليك مراجعة الطبيب فورا مأرب : اجتماع يناقش سبل معالجة إجراءات صرف مرتبات الموظفين النازحين السعودية.. قرار حكومي بخصوص إصدار وتجديد الإقامات المرتبطة برخص العمل كشف سبب فسخ النصر السعودي تعاقده مع المهاجم المغربي حمد الله هكذا علق محمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب
قال رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، إن الهجوم على الشرعية وتدميرها بادعاء هيمنة الأخوان المسلمين عليها لم يعد ذو معنى اليوم.
وأضاف بن دغر، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك الهجوم لن ينطلي على الشعب اليمني بعد اليوم، بترويج أن الإخوان خطر يوازي خطر الحوثيين، كما لم يعد مقبولًا تدمير الشرعية ونهج تقسيم اليمن مبررًا بأي حال.
وأضاف: "نحن جميعًا نحتاج إلى سياسات تغادر خصوماتنا التي شكلت سببًا أساسيًا لخسائرنا أمام الحوثيبن، وأمام إيران، لكن المسؤولية الأولى إنما تقع على عواتقنا نحن اليمنيين، عندما ندرك أن اليمن في وحدته ونظامه الجمهوري هي قضيتنا الأولى والكبرى والمركزية، وأنهما جوهر الصراع".
وتابع: "تتغير اليوم قواعد اللعبة في المنطقة،، فخصوم الأمس لم يعودوا خصومًا، وتكتسب العلاقات بين دول المنطقة أبعاد جديدة، ويخطب الجميع ود الجميع، ولا يمكننا في الشرعية أن نبقى مجرد صدى لهذه التحولات، لنذكر ونتذكر أن في ذمة الشرعية بيعة للشعب اليمني، وقسمًا مغلظة".