بن دغر: تغيرت قواعد اللعبة وتدمير الشرعية بادعاء هيمنة الاخوان لم يعد مقبولا ولا يمكن أن نبقى صدى للتحولات في المنطقة

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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قال رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، إن الهجوم على الشرعية وتدميرها بادعاء هيمنة الأخوان المسلمين عليها لم يعد ذو معنى اليوم.

وأضاف بن دغر، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ذلك الهجوم لن ينطلي على الشعب اليمني بعد اليوم، بترويج أن الإخوان خطر يوازي خطر الحوثيين، كما لم يعد مقبولًا تدمير الشرعية ونهج تقسيم اليمن مبررًا بأي حال.

وأضاف: "نحن جميعًا نحتاج إلى سياسات تغادر خصوماتنا التي شكلت سببًا أساسيًا لخسائرنا أمام الحوثيبن، وأمام إيران، لكن المسؤولية الأولى إنما تقع على عواتقنا نحن اليمنيين، عندما ندرك أن اليمن في وحدته ونظامه الجمهوري هي قضيتنا الأولى والكبرى والمركزية، وأنهما جوهر الصراع".

وتابع: "تتغير اليوم قواعد اللعبة في المنطقة،، فخصوم الأمس لم يعودوا خصومًا، وتكتسب العلاقات بين دول المنطقة أبعاد جديدة، ويخطب الجميع ود الجميع، ولا يمكننا في الشرعية أن نبقى مجرد صدى لهذه التحولات، لنذكر ونتذكر أن في ذمة الشرعية بيعة للشعب اليمني، وقسمًا مغلظة".