احذر هذا النوع من الصداع وعليك مراجعة الطبيب فورا

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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أشارت الأخصائية الروسية الى أن “الصداع الشديد أو المتكرر قد يكون من أعراض ورم في الدماغ أو خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

وأضافت: “غالبا ما يكون من الصعب على الشخص تحديد سبب إصابته بالصداع. حتى أن الكثيرين لا يحاولون معرفة السبب، ويكتفون بتناول الأدوية المسكنة للألم، وهو تصرف خاطئ تماما، لأنه قد يؤدي إلى إضاعة وقت ثمين لتشخيص السبب بصورة صحيحة في الوقت المناسب”.

واستطردت:”يمكن أن يؤدي التأخير في مراجعة الطبيب إلى تلف كبير في الدماغ وعواقب وخيمة:. من انخفاض التركيز والذاكرة إلى الاكتئاب السريري (اضطراب الاكتئاب الشديد)”

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ذكرت الأخصائية الحالات التي تتطلب عناية طبية فورية – إذا تكرر الصُداع عدة مرات في الشهر، على شكل نبض أو ألم مصحوبًا بغثيان وقيء وضعف في الرؤية واضطرابات في الكلام والحركات.

يجب استشارة الطبيب أيضًا إذا كان الصُداع يمنع الشخص من النوم. حيث يمكن أن يكون سببه ارتفاع مستوى الضغط داخل الجمجمة.