مأرب : اجتماع يناقش سبل معالجة إجراءات صرف مرتبات الموظفين النازحين

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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ناقش اجتماع موسع لمدراء مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في محافظات مأرب وحجة والمحويت والحديدة والجوف، اليوم عدداً من القضايا المتعلقة بأوضاع الموظفين النازحين في محافظة مأرب.

واستعرض الاجتماع الصعوبات والتحديات التي تعترض الموظفين النازحين وسبل معالجتها، وآلية متابعة إجراءات صرف مرتباتهم واستيفاء بياناتهم بالتنسيق مع قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

وأقر المجتمعون خطة عمل مشتركة لتدريب وتأهيل الموظفين النازحين وعقد الدورات وورش العمل اللازمة لإعادة تنشيطهم ورفع كفاءتهم فنيا وإداريا، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة بكافة موظفي القطاع الحكومي النازحين في محافظة مأرب للاستفادة منهم وإعادة توزيعهم في مختلف القطاعات التي تشهد عجزاً في المحافظة و في مقدمتها قطاع التعليم.. مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مكاتب الخدمة في المحافظات بما يسهل إجراءات متابعة الموظفين وتقييم أدائهم ومدى انضباطهم .

وأبدى مدير مكتب الخدمة بمأرب سعود اليوسفي استعداد مكتبه لتقديم كافة التسهيلات للموظفين النازحين في المحافظة والعمل على تذليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمامهم والرفع لقيادة وزارة الخدمة بأسمائهم ومتابعة إجراءات صرف مرتباتهم المنقطعة بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.