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هكذا علق محمد صلاح على فوزه بجائزة أفضل لاعب

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات
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أعرب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في صفوف "الريدز" خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وقال صلاح، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، إنه سعيد بحصوله على الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، مشيرا إلى أن أفضل أهدافه خلال شهر أكتوبر هو الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي.

وتصدر محمد صلاح، استفتاء الجماهير، متفوقا على زميله حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، ولاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا على الترتيب.

وتألق"الفرعون" المصري بشكل لافت خلال شهر أكتوبر، حيث شارك في خمس مباريات وسجل خلالها هدفين مميزين في مرمى كل من مانشستر سيتي وواتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد ليفربول للفوز خارج أرضه على أتلتيكو مدريد الإسباني (3-2) في دوري أبطال أوروبا، بإحرازه هدفين له.

كما سجل ثلاثية تاريخية "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد في عقر داره على ملعب "أولد ترافورد" خلال المباراة التي انتهت بفوز ساحق لليفربول بخمسة أهداف من دون رد.

ويستضيف ليفربول مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أنفيلد" فريق بورتو البرتغالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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