فور وصول ولي العهد إلى تركيا.. الإمارات تبدأ في استثماراتها الكبيرة

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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وصل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية.

وقالت المصادر إن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استقبله في مراسم رسمية بالعاصمة أنقرة.

وأكدت أن هذه الزياة ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، تشمل مجالات التجارة والطاقة والبيئة والاستثمار، ما سيعزز استثمارات الإمارات المباشرة على الأراضي التركية.

كما تعتزم الإمارات زيادة حجم استثماراتها المباشرة.

وأشارت إلى انه من المقرر أن يشرف على توقيع الاتفاقيات ومذكرات التعاون المذكورة، كلّ من مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية وصندوق الثروة السيادي في تركيا من جهة، ومن جهة أخرى مجموعة أبو ظبي القابضة.

بدورها أصدرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية بيانًا قالت فيه إن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين.

وأوضحت أن الجانبين سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

يذكر ان الرئيس أردوغان صافح ابن زايد عند بوابة المبنى الرئيسي بالمجمع الرئاسي، قبل أن يتوجها إلى المكان المخصص للمراسم، حيث تم إطلاق 21 طلقة مدفعية وعزف النشيدين التركي والإماراتي.

وقدم أردوغان وابن زايد أعضاء وفدي البلدين لبعضهما البعض، ومن ثم توجها لعقد لقاء ثنائي مغلق، في حين من المنتظر أن يشارك أردوغان وابن زايد في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب لقاء وفدي البلدين.

كما أن الرئيس التركي ينوي إقامة مأدبة عشاء على شرف ضيفه الإماراتي، مساء اليوم، في حين شارك في مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والبيئة مراد قوروم، والطاقة فاتح دونماز، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والدفاع خلوصي أكار، والصناعة مصطفى وارانك، والتجارة محمد موش، والنقل عادل قره إسماعيل أوغلو.

وضم الوفد التركي رئيس الشؤون الإدارية في الرئاسة متين كيراتلي، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، وحاكم المصرف المركزي شهاب كافجي أوغلو، وعدد آخر من المسؤولين.

وحظيت هذه الزيارة المرتقبة لولي عهد أبو ظبي باهتمام إعلامي غير مسبوق، إذ أفردت صحيفة “تي آر تي” الإخبارية التركية مساحة واسعة للحديث عن اجتماع بن زايد وأردوغان.

أما صحيفة “جمهورييت”, فركّزت في الحديث عن الاقتصاد, الذي يعدّ محور الاجتماع بين رئيسي تركيا والإمارات العربية المتحدة, وفقا لتأكيدها.

في المقابل, ذكرت صحيفة “الصباح” أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة مهمة وجديدة بين البلدين على صعيد المصالح المشتركة.

يأتي اللقاء بعد حوالي “24 ساعة” من التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة التركي, محمد موش, فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين.

وقال موش خلال كلمة ألقاها في منتدى الأعمال “التركي الإماراتي”, الذي جرى في “دبي”, إن التعاون الجديد بين الطرفين, يهدف للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيزه.

واتفق الطرفان في المؤتمر على تعزيز سبل التعاون بينهما مستقبلا.

وعن ذلك, أكد وزيرة التجارة التركي أن هذا الأمر سيكون نموذجا يحتذى به في باقي دول المنطقة.

وذكر أن إمكانيات البلدين الكبيرة, ستلعب دورا مهما في إنجاح الاتفاق خلال الفترة القادمة.

وطالب في تصريحاته, رجال الأعمال الإماراتيين بتفعيل دورهم الاستثماري في تركيا نحو مشاريع جديدة.

وقال: “تركيا تمتاز بمكانة إقليمية ودولية رائعة من حيث فرص الاستثمار وضمان نجاحها (…), أعتقد أن هذا الأمر سيكون محفزا للاستقرار الإقليمي بشكل أكبر”.