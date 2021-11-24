لقاء في المكلا يناقش الدروس المستفادة من برنامج تعزيز الاستقرار المحلي

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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عقد اليوم في المكلا بحضرموت اللقاء الختامي لمناقشة الدروس المستفادة من برنامج تعزيز الاستقرار المحلي نظمته منظمة شركاء اليمن الدولية وبالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظتي حضرموت والمهرة واشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وشارك في اللقاء الذي يستمر يومين 23 مشارك ومشاركة ممثلين عن السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في المحافظتين في اطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي.

واستعرض المشاركون الاستفادة من التجارب المشتركة في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي نفذت في مدينة المكلا والعيضة في مجالات الشرطة

المجتمعية والمياه وتركيب لوحات ارشادية في الخطوط .

وجرى مناقشة المشاكل اثناء تنفيذ كل منحة والعقبات التي اعترضت التنفيذ وتبادل الخبرات بما من شانه تطوير هذه الاعمال والمشاريع فيالمستقبل الى جانب التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية اثناء التنفيذ وكيف تستطيع هذه المنظمات تنفيذ مثل هذه المشاريع بكفاءة اكبر في المرحلة المقبلة.

كما تم التطرق الى نقاط القوة والضعف في سير تنفيذ المشاريع ومواصلة التعاون الى بعد عمر المشاريع وتحليل آلية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق والتعاون بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني اثناء تنفيذ المنح الصغيرة وتحس وتبادل الاستراتيجيات التي تم تطويرها .