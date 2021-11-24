مقتل 95 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية في مأرب

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربي مساء اليوم الاربعاء مقتل 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارات شنها الطيران بمأرب شمال شرق اليمن.

وقال انه نفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشار الى تدمير 11 آلية عسكرية تابعة للحوثيين.