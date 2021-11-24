مقتل 95 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية في مأرب الهلال السعودي يصنع انجازا جديدا في آسيا ويكسر الأرقام القياسية التحالف يوجه ضربات لأهداف سرية جديدة في صنعاء ويحدد احد المواقع المستخدمة كمعمل للطائرات المسيرة بيان جديد للمبعوث الأممي الخاص باليمن ومأرب تحضر بقوة.. ماذا قال؟ اليمن تضع علي السعودية ثلاث مشكلات تتعلق بالعمرة وتطلب منها اعادة النظر في شرط واحد اليمن تحتل موقعا متقدما في تجنيد الأطفال دولة جديدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية الحكم بسجن هداف ريال مدريد لمدة عام وتغريمه 75 ألف يورو هو مخترع نظام الحماية بوزارة الدفاع.. قصة عقيد في الحرس الجمهوري مات تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي ومنظمة تكشف اسماء من تناوبوا على تعذيبه الصومال يعلن حالة الطوارئ ويستنجد بالعالم
أعلن التحالف العربي مساء اليوم الاربعاء مقتل 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارات شنها الطيران بمأرب شمال شرق اليمن.
وقال انه نفذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واشار الى تدمير 11 آلية عسكرية تابعة للحوثيين.