مقتل 95 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية في مأرب الهلال السعودي يصنع انجازا جديدا في آسيا ويكسر الأرقام القياسية التحالف يوجه ضربات لأهداف سرية جديدة في صنعاء ويحدد احد المواقع المستخدمة كمعمل للطائرات المسيرة بيان جديد للمبعوث الأممي الخاص باليمن ومأرب تحضر بقوة.. ماذا قال؟ اليمن تضع علي السعودية ثلاث مشكلات تتعلق بالعمرة وتطلب منها اعادة النظر في شرط واحد اليمن تحتل موقعا متقدما في تجنيد الأطفال دولة جديدة تصنف حزب الله منظمة إرهابية الحكم بسجن هداف ريال مدريد لمدة عام وتغريمه 75 ألف يورو هو مخترع نظام الحماية بوزارة الدفاع.. قصة عقيد في الحرس الجمهوري مات تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي ومنظمة تكشف اسماء من تناوبوا على تعذيبه الصومال يعلن حالة الطوارئ ويستنجد بالعالم
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم الأربعاء، استهداف مواقع سرية للطائرات المسيرة، في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية، إن العملية التي نفذها بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.
وأضاف التحالف: بأن "الميليشيا الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة". مؤكدًا اتخاذه "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية".
وفي وقت سابق امس الثلاثاء ، أعلن التحالف بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وطالب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
ونفذ طيران التحالف امس غارات جوية على حي ذهبان وقال أنه "استهدف مواقع سرية للصواريخ البالستية.