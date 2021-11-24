التحالف يوجه ضربات لأهداف سرية جديدة في صنعاء ويحدد احد المواقع المستخدمة كمعمل للطائرات المسيرة

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم الأربعاء، استهداف مواقع سرية للطائرات المسيرة، في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية، إن العملية التي نفذها بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

وأضاف التحالف: بأن "الميليشيا الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة". مؤكدًا اتخاذه "إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية للأضرار الجانبية".

وفي وقت سابق امس الثلاثاء ، أعلن التحالف بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطالب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

ونفذ طيران التحالف امس غارات جوية على حي ذهبان وقال أنه "استهدف مواقع سرية للصواريخ البالستية.