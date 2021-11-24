اليمن تضع علي السعودية ثلاث مشكلات تتعلق بالعمرة وتطلب منها اعادة النظر في شرط واحد

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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طلبت السلطات المعنية في اليمن،من السعودية، إعادة النظر في شرط تجاوز المعتمر القادم من اليمن سن الأربعين بدون مرافق، اضافة الى مشكلة تعليق تأهيل الكثير من الوكالات اليمنية في المسار الإلكتروني لدى مفوضية خادم الحرمين الشريفين.

جاء ذلك في لقاء جمع امس، وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بحث تسهيل إجراءات تفويج المعتمرين اليمنيين عبر منفذ الوديعة البري، وإيجاد الحلول والمعالجات لتيسير عبورهم بانسيابية.

وتطرق اللقاء إلى إشكالية تعليق صدور التأشيرات لبعض المعتمرين في المسار الالكتروني للعمرة وما يترتب على ذلك من إشكالات على المعتمر والوكالات المفوجة، وفق وكالة سبأ.

وطرح الوزير على السفير إمكانية ترميم وإعادة تأهيل مبنى المعهد العالي للإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن الذي تعرض للهدم والتخريب من قبل مليشيات الحوثي بداية الحرب.

من جانبه اكد السفير السعودي حرص المملكة حكومة وشعباً على خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.

ولفت السفير إلى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى خدمة الحجاج والمعتمرين والتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة الملاحظات المقدمة من جانب وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية.