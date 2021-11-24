اليمن تحتل موقعا متقدما في تجنيد الأطفال

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قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها تمكّنت من التحقيق في آلاف القضايا وانتهاكات حقوق الأطفال.
وأضاف القاضي أحمد المفلحي، رئيس اللجنة، أن التحقيق أكد سقوط سبعمائة وأربعة وستين طفلا بين قتيل وجريح.
وذكرت اللجنة أن التحقيق وثّق تجنيد ستمائة وثلاثة وأربعين طفلا، ومقتل وإصابة ثلاثمائة واثنين وأربعين طفلاً، بسبب الألغام والعبوات الناسفة، ومائة وتسع وعشرين واقعة حرمان وتمييز في التعليم.
جاء ذلك خلال تنظيم اللجنة في العاصمة المؤقتة (عدن) حلقة نقاش حول آليات حماية حقوق الطفل أثناء النزاع، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وحسب تقارير دولية، فإن اليمن يحتل موقعا متقدما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال في جبهات القتال، حيث تقوم مليشيا الحوثي بتجنيد ما يزيد عن عشرة آلاف طفل في النزاع الذي يشهده اليمن منذ سنوات، وتسببت بمقتل العشرات منهم وحرمانهم من الدراسة.
وفي تقريرها الأخير، قالت منظمة "اليونيسف"، التابعة للأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 10،000 طفل قتل أو شوّه منذ تصاعد النزاع في آذار/مارس 2015 (ما يعادل أربعة أطفال يوميا)، فيما وصل عدد الأطفال المشرّدين داخليا بنحو 1.7 مليون طفل، وأكثر من مليوني طفل باتوا خارج المدرسة.