الحكم بسجن هداف ريال مدريد لمدة عام وتغريمه 75 ألف يورو

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قضت محكمة فرنسية يوم الأربعاء بحبس كريم بنزيمة، مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وهداف ريال مدريد لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بعد ثبوت إدانته بمحاولة ابتزاز زميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، كما قررت تغريم المهاجم الدولي 75 ألف يورو.

ولم يحضر بنزيمة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، إلى المحكمة. ومن المقرر أن يشارك مع فريقه الإسباني في مواجهة شريف تيراسبول بطل مولدوفا في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق.

وأشار المدعون إلى أن بنزيمة شجع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين من أجل إبقاء الشريط بعيدا عن عيون الجمهور.

وأكد محامي لاعب ليون السابق أنه سيطعن على الحكم.