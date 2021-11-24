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الصومال يعلن حالة الطوارئ ويستنجد بالعالم

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

ودعا محمد حسين روبلي الصوماليين والمجتمع الدولي إلى مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه،

وأعربت عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين

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