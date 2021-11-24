الصومال يعلن حالة الطوارئ ويستنجد بالعالم الملك سلمان يوجه كلمة إلى روسيا والعالم الإسلامي السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة خلال حفل استقباله بمأرب.. ”بن زبع”: عدنا إلى مأرب لدعم صمودها وتفقد احوال المقاومة وتحت مظلة الشرعية بعد فرارهم من معارك تعز والحديدة مليشيات الحوثي تصفي موالين وشخصيات قبلية المدة 15 عاما في تعديل مرتقب في إجراءات الإقامة في هذه الدولة الخليجية فضيحة جديدة للمليشيات الحوثية في تحويل المدارس لمخازن مفخخات ومتاريس في الحديدة وتعز الإرياني:حديث ميليشيا الحوثي عن تصعيد عسكري ضدها يؤكد هزائمها برلمانيون أميركيون: يجب الرد بقوة على استفزازات الحوثي التحالف يدمّر مواقع حوثية سرّية للصواريخ في صنعاءومصادر تكشف 300 مدرسة لصناعة الألغام
أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف الذي ضرب المناطق، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.
ودعا محمد حسين روبلي الصوماليين والمجتمع الدولي إلى مساعدة المحتاجين الذين تأثروا بالجفاف الناجم عن عدم هطول الأمطار الموسمية، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن ملايين الصوماليين يعانون من نقص حاد في الأغذية والمياه،
وأعربت عن قلقها من حدوث كارثة إنسانية إذا لم يتم تقديم مساعدات عاجلة إلى المتضررين