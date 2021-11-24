خلال حفل استقباله بمأرب.. ”بن زبع”: عدنا إلى مأرب لدعم صمودها وتفقد احوال المقاومة وتحت مظلة الشرعية

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وصل عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، الشيخ علوي الباشا بن زبع، الى محافظة مأرب، الثلاثاء، بعد غياب دام لسنوات.

ونظمت قبائل الجدعان ونهم وقبائل المديريات الشمالية الغربية حفل لاستقبال الباشا حضره جمع عفير من مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية وعسكرية، مرحبين بقدومه بعد غياب لسنوات ومثمنيين حضوره في ظل الظرف الإستثنائي الذي تعيشه المحافظة جراء الاعتداء الغاشم من المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وثمن "بن زبع" في كلمة مقتضبة تضحيات الحضور الكبيرة في الدفاع عن الوطن وفي سياق تضحيات الجيش والمقاومة ورجال القبائل في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.

وأكد الشيخ علوي الباشا، أنه واحد من أبناء مأرب وسيعمل بكل مايستطيع لدعم صمودها تجاه الهجمات الانتحارية للمليشيات الحوثية الإنقلابية.

وشدد على ضرورة ان يقف الجميع متحدين مساندين للمعركة وفق الطرق النظامية وخطط الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية تحت قيادة الرئيس عبدريه منصور هادي ومساندة التحالف العربي.



قال الباشا مخاطبا الحضور: "انتم بتضحياتكم في ميادين القتال أكبر مننا جميعا، ويجب علينا جميعاً الإنتصار لها وستعودون ان شاءالله الى بيوتكم وقراكم بمواقفكم وشجاعتكم المعهودة".