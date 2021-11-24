خلال حفل استقباله بمأرب.. ”بن زبع”: عدنا إلى مأرب لدعم صمودها وتفقد احوال المقاومة وتحت مظلة الشرعية بعد فرارهم من معارك تعز والحديدة مليشيات الحوثي تصفي موالين وشخصيات قبلية المدة 15 عاما في تعديل مرتقب في إجراءات الإقامة في هذه الدولة الخليجية فضيحة جديدة للمليشيات الحوثية في تحويل مدارس لمخازن مفخخات ومتاريس في الحديدة وتعز الإرياني:حديث ميليشيا الحوثي عن تصعيد عسكري ضدها يؤكد هزائمها برلمانيون أميركيون: يجب الرد بقوة على استفزازات الحوثي التحالف يدمّر مواقع حوثية سرّية للصواريخ في صنعاءومصادر تكشف 300 مدرسة لصناعة الألغام التحالف يدمّر 231 لغماً بحرياً حوثياً تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة هل تحولت الطائرات الأممية إلى جسر جوي لنقل أسلحة إيرانية للحوثيين؟..تقرير الإرياني: حديث ميليشيا الحوثي عن استهدافهم «مثير للشفقة»
وصل عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، الشيخ علوي الباشا بن زبع، الى محافظة مأرب، الثلاثاء، بعد غياب دام لسنوات.
ونظمت قبائل الجدعان ونهم وقبائل المديريات الشمالية الغربية حفل لاستقبال الباشا حضره جمع عفير من مشائخ واعيان وشخصيات اجتماعية وعسكرية، مرحبين بقدومه بعد غياب لسنوات ومثمنيين حضوره في ظل الظرف الإستثنائي الذي تعيشه المحافظة جراء الاعتداء الغاشم من المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.
وثمن "بن زبع" في كلمة مقتضبة تضحيات الحضور الكبيرة في الدفاع عن الوطن وفي سياق تضحيات الجيش والمقاومة ورجال القبائل في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
وأكد الشيخ علوي الباشا، أنه واحد من أبناء مأرب وسيعمل بكل مايستطيع لدعم صمودها تجاه الهجمات الانتحارية للمليشيات الحوثية الإنقلابية.
وشدد على ضرورة ان يقف الجميع متحدين مساندين للمعركة وفق الطرق النظامية وخطط الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية تحت قيادة الرئيس عبدريه منصور هادي ومساندة التحالف العربي.
قال الباشا مخاطبا الحضور: "انتم بتضحياتكم في ميادين القتال أكبر مننا جميعا، ويجب علينا جميعاً الإنتصار لها وستعودون ان شاءالله الى بيوتكم وقراكم بمواقفكم وشجاعتكم المعهودة".
واوضح بن زبع بانه سيعمل على بحث ما لدى المقاومة في المديريات الثلاث ( مجزر رغوان ومدغل ) من بعض المشاكل وعلى استعداد على حل ما يمكنه حله من جانبه والسعي لدى الجيش والسلطة الشرعية والتحالف للحلول الممكنه.