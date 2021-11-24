خلال حفل استقباله بمأرب.. ”بن زبع”: عدنا إلى مأرب لدعم صمودها وتفقد احوال المقاومة وتحت مظلة الشرعية بعد فرارهم من معارك تعز والحديدة مليشيات الحوثي تصفي موالين وشخصيات قبلية المدة 15 عاما في تعديل مرتقب في إجراءات الإقامة في هذه الدولة الخليجية فضيحة جديدة للمليشيات الحوثية في تحويل مدارس لمخازن مفخخات ومتاريس في الحديدة وتعز الإرياني:حديث ميليشيا الحوثي عن تصعيد عسكري ضدها يؤكد هزائمها برلمانيون أميركيون: يجب الرد بقوة على استفزازات الحوثي التحالف يدمّر مواقع حوثية سرّية للصواريخ في صنعاءومصادر تكشف 300 مدرسة لصناعة الألغام التحالف يدمّر 231 لغماً بحرياً حوثياً تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة هل تحولت الطائرات الأممية إلى جسر جوي لنقل أسلحة إيرانية للحوثيين؟..تقرير الإرياني: حديث ميليشيا الحوثي عن استهدافهم «مثير للشفقة»
فيما فر عشرات الشخصيات القبلية الموالية للحوثي بأسرهم من مقبنة وشرعب الرونة وإب إلى صنعاء مع تقدم القوات المشتركة في عدد من المحاور في تعز وجبل راس المطل على مديريات محافظة إب، بدأت مليشيا الانقلاب تصفية عدد من الموالين لها في تلك المناطق، إذ اغتال مسلحون القيادي عبدالله سران المكنى «أبو الكرار».
وقال مصدر موثوق لـ«عكاظ»، إن المليشيا الحوثية شرعت في التخلص من أتباعها وتعمل على نهب المؤسسات التي استولت عليها ونقلها إلى صنعاء بما فيها مصنع إسمنت البرح الحكومي، كاشفا أنها طلبت من قياداتها من أبناء صعدة تصفية من تصفهم بـ«المرجفين».
وأفاد المصدر بأن عناصر من مرافقي مدير البحث الجنائي الحوثي غانم جزيلان كانوا يستقلون دراجة نارية اعترضوا سيارة القيادي الحوثي عبدالله سران وأردوه قتيلاً وأصابوا 2 من مرافقيه (الإثنين).
وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن «المتحوثين» فروا ورفضوا القتال في صفوف المليشيا في مقبنة بعد مقتل قياداتها من أبناء المنطقة في عملية عسكرية ناجحة شمالي المديرية، وذكرت المصادر أن المليشيا استقدمت عددا من مسلحيها في مديرية شرعب للقتال.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المليشيا ردت على ذلك باعتقالات واسعة في أوساط مشايخ ومتحوثين في مديريات مقبنة والعدين وشرعب الرونة والسلام ممن كانوا يعملون معها طوال السنوات الماضية، مؤكدة أنها وصفت المعتقلين بـ«الخونة والعملاء».
وقال سكان محليون في مقبنة إن المليشيا الحوثية طلبت منهم التجمع في عدد من المدارس لكنهم رفضوا ذلك، مؤكدين أن المليشيا تواجه رفضا شعبيا لكل دعواتها، وأنهم لن يكونوا جزءا من الحرب مع المليشيا ضد القوات الحكومية. وأفصحت إحصاءات حديثة عن اغتيال المليشيا أكثر من 27 زعيماً قبلياً طوال العامين الماضيين في مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتها