فضيحة جديدة للمليشيات الحوثية في تحويل مدارس لمخازن مفخخات ومتاريس في الحديدة وتعز

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في زيارة استطلاعية لإحدى المدارس في إحدى المناطق التي كانت تقبع تحت سلطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن تم تحريرها في الساحل الغربي ، وثق مقطع فيديو مدى إرهاب هذه الميليشيات.
وأظهر مقطع فيديو، نشره مواقع أخبارية، وجاب إحدى المدارس في عزلة النازلي في محافظة الحديدة، التى قامت القوات المشتركة بتحريرها وتأمينها، كمية هائلة من الأسلحة والعبوات الناسفة المختلفة الأشكال والأحجام والألغام بكميات ضخمة.
وتم العثور على كميات ضخمة من المواد الغذائية وشعارات الحوثي، التي لوثت مدارس العلم بعد أن قامت ميليشيات الموت الحوثية بتحويلها إلى متاريس.
وأوضح الفيديو مدى الدمار الحاصل بالفصول الدراسية والأدوات المدرسية من كراس وألواح دراسية ونوافد في أسوأ حالاتها. وحرمت هذه الميليشيات الأطفال من تلقي العلم بسلب وتدمير مدارسهم وتحويلها إلى مخازن متروسة بعدة ورائحة الموت، فيما تم الزج بهؤلاء الأطفال في الخطوط الأمامية في محارق جبهاتهم التي عاد على إثرها هؤلاء الأطفال على ظهورهم في جنائز لأهاليهم