التحالف يدمّر 231 لغماً بحرياً حوثياً تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة

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أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اليوم (الثلاثاء)، أنها دمرت 231 لغماً بحرياً هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.
وقال «التحالف»، إن ميليشا الحوثي يصعدون عملياتهم بسلوك عدائي بنشر 11 لغماً بحرياً عشوائياً.
وأضاف، أن جهود «التحالف» البحرية أسهمت في حرية حركة الملاحة والتجارة العالمية