التحالف يدمّر 231 لغماً بحرياً حوثياً تهدد السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة

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أعلنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اليوم (الثلاثاء)، أنها دمرت 231 لغماً بحرياً هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة.

وقال «التحالف»، إن ميليشا الحوثي يصعدون عملياتهم بسلوك عدائي بنشر 11 لغماً بحرياً عشوائياً.

وأضاف، أن جهود «التحالف» البحرية أسهمت في حرية حركة الملاحة والتجارة العالمية