الإرياني: حديث ميليشيا الحوثي عن استهدافهم «مثير للشفقة»

الأربعاء 24 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، إنَّ حديث ميليشيا الحوثي عن تصعيد عسكري ضدها يؤكد هزائمها والخوف الذي ينتابها.

وغرَّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حديث قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤخرا، عن تصعيد عسكري ضدها، مثير للسخرية والشفقة في آن واحد، بالإضافة إلى كونه تأكيدًا على انكسار مخططاتها، وهزائمها المذلة، وحالة الهلع والخوف التي تنتابها".

وأضاف: "اليمنيون والعالم كله بات يدرك موقف ميليشيا الحوثي الرافض للسلام وتقويضها كل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار تنفيذًا للإملاءات الايرانية، ومضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري وبالأخص في جبهات محافظة مارب، واستمرار هجماتها الارهابية على الأعيان المدنية في المناطق المحررة والجارة".

وتابع: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثان الأممي والأمريكي (علهيم) إدراك هذه الحقائق، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية في معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة أقصى الضغوط السياسية على مليشيا الحوثي، وإدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وفرض العقوبات المشددة على قياداتها".

وبدأ التحالف العربي لدعم الشرعية، امس الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية لعدد من الأهداف العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا في مدينة صنعاء.

وأفاد التحالف بتنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة ضمن العملية التي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.