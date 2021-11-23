هزائم المليشيات تتولى.. سقوط سبع قُرى غربي تعز بيد قوات المشتركة

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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تواصل القوات المشتركة تقدمها الميداني، بمناطق وبلدات غربي محافظة تعز، بعد مواجهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن القوات المشتركة تقدمت ميدانيا بمناطق وقرى في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وأضافت المصادر أن المشتركة سيطرت على سبع قرى غرب تعز كان الحوثيون يسيطرون عليها، في ظل تراجع ملحوظ للحوثيين في المديرية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ووفقا للمصادر، فإن القوات المشتركة سيطرت على قرى "الحناية" و"الحكمة" و"العكدة" و"الرأس" و"الخليفة" و"المنارة" و"البراح " و"قلعة دار الكافر" الاستراتيجية.

ويوم أمس تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على مناطق في عزلة البراشة بمديرية المقبنة، وتطهير سلاسل جبلية هامة ومواقع حاكمة، بعد أن خاضت معارك عنيفة مع جماعة الحوثي، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.