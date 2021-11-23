مأرب تفتح «الجحيم والنار» على أنساق الحوثي.. مشاهد توثق محرقة ليلية لفلول المليشيات وقائد عسكري يروي أخر التطورات - تفاصيل

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول بأن مليشيا الحوثي الإيرانية تتلقى ضربات قاصمة في جبهات محافظة مأرب.

وأضاف في لقاء تلفزيوني بثته، قناة اليمن الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي تمارس التضليل الإعلامي وتبث الشائعات المستمرة بشأن معارك جبهات أطراف محافظة مأرب والتي تهدف بها لرفع معنويات عناصرها الإرهابية.

ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تدفع بعناصرها إلى محارق المعارك، في سبيل تحقيق أهدافها الإمامية المتطرفة بعد أن تغرر بهم وتغسل أدمغتهم.

واوضح بإن قوات الجيش تخوض معركة مقدسة ومصيرية ضد المشروع الإيراني"، مؤكدا أن جبهات مأرب تلتهم ذلك المشروع الفارسي الدخيل على هويتنا... مشيدا بالبطولات التي يجترحها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية في كافة جبهات القتال.

وفي السياق افادت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء لمأرب برس على ان المليشيات الحوثية الايرانية تلقت خلال الساعات 24 الماضية ضربات عسكرية موجعة بجبهات اطراف محافظة مأرب كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة دون ان تحقق المليشيات اي انجاز عسكري.

وأوضحت المصادر بأن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية يلقنون فلول الإرهاب الحوثي دروساً قاسية على امتداد جبهات أطراف مأرب... مشيرةً بأن ثبات واستبسال الجيش ورجال المقاومة في ذات الجبهات اربك حسابات فلول طهران وجعلها مؤخراً تفر الى مطابخ الفبركة والدعاية السوداء.