احصائية مخيفة بأعداد القتلى خلال 7 سنوات من الحرب في اليمن

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قدَّر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدر الثلاثاء 23 نوفمبر/تشرين ثاني، أن تتسبّب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.

وجاء في التقرير: "وجدنا أنّه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المائة منها (نحو 226200) غير مباشرة". والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها أربعون في المائة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.

وتُسبّب الوفيات غير المباشرة "مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وهذه الوفيات تطاول بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية"، وفقا للتقرير.