موعد المباراة القادمة للمنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للشباب

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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يواجه المنتخب اليمني، نظيره الفلسطيني غدا الأربعاء لحساب مباريات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا للشباب الجارية في مدينتي البصرة واربيل في العراق.

ويسعى المنتخب اليمني للخروج بنتيجة ايجابية امام فلسطين لتعويض خسارته من الكويت 2-0 امس.

وتبدا مباراة اليمن وفلسطين الساعة الخامسة عصر الاربعاء ويتبقى للمنتخب اليمني بعد ذلك مبارايتن امام العراق والبحرين.

وكان منتخبنا الوطني للشباب خسر امام منتخب الكويت، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة غرب اسيا لكرة القدم للشباب المقامة في مدينتي البصرة واربيل.

وتقدم الفريق الكويتي بالهدف الاول من ضربة جزاء نفذها فهد العزمي في الدقيقة 48 من المباراة التي اقيمت على ملعب جذع النخلة في البصرة ليعود نفس اللاعب ويسجل في الدقيقة 79 الهدف الثاني.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الأولى بست نقاط يليه المنتخب الكويتي بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب البحرين ثم فلسطين واليمن بدون نقاط.