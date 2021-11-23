مصر تعلن محددات موقفها الواضح بشأن أزمة اليمن وغروندبرغ يطلب من الجامعة العربية دعما اقليميا

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت مصر موقفا واضحا وصريحا بشأن الوضع في اليمن والتهديد الذي يطال أمن السعودية بسبب الهجمات الحوثية.

حيث أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة..مجدداً رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

واشار الوزير المصري خلال لقاءه، امس، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، الى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي وتطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو غد أكثر إشراقا.

وأعرب شكري، عن تطلعه لأن تسهم مساعي المبعوث الاممي في دفع مسار الحل السياسي في اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها.

واكد ايضا دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي ولكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق التسوية المنشودة.

من جانبه حثّ غروندبرغ على سرعة خفض التصعيد، وإنهاء الصراع في البلاد عبر المفاوضات.

كما شدد على ضرورة التخفيف من آثار الصراع، والعمل على إنهاء النزاع من خلال تسوية سياسية.

في ذات السياق بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مستجدات الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقالت الأمم المتحدة إن غروندبرغ طلب من "أبو الغيط" الدعم الإقليمي من أجل احتواء التصعيد العسكري، ودفع الأطراف المتحاربة نحو حل سياسي عن طريق التفاوض.