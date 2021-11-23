مسئول يزور المناطق المحررة في حيس والجراحي جنوب الحديدة ويشيد بانتصارات القوات المشتركة

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تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، امس، المناطق المحررة بمديريتي حيس والجراحي بمحافظة الحديدة.
واشاد الحسن طاهرً بتضحيات أبطال القوات المشتركة والانتصارات التي حققتها مؤخراً جنوب المحافظة، وفق وكالة سبأ.
ونقل المحافظ طاهر، للضباط والصف والجنود، تحيا الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة..مثمناً دعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، واسنادهم المتواصل، للقوات المشتركة في سبيل استعادة الدولة اليمنية وإنهاء إنقلاب مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وأطلع محافظ الحديدة ومعه مدراء مديريات حيس مطهر القاضي، والحوك العميد عياش بهيدر، والحالي ايمن جرمش، من قائد اللواء الاول تهامة العميد الركن فاروق الخولاني، على سير العمليات العسكرية وعملية تحرير واستعادة الأراضي التي رزحت لسنوات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.