زيارة تاريخية هي الأولى لمسئول اماراتي الى تركيا تلبية لدعوة اردوغان

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يزور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تركيا، غدا الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وستكون زيارة ولي عهد أبوظبي الرسمية إلى تركيا الأولى له منذ 10 سنوات.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، ستشهد الاجتماعات التي ستعقد في أنقرة بين بن زايد وأردوغان استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات بكافة أبعادها.

وستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون، إضافة إلى العلاقات الثنائية. ومن المنتظر أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الجارية خلال المحادثات.

وقالت مصادر تركية تعليقاً على الزيارة الأسبوع الماضي، إن ولي عهد أبو ظبي سيبحث مع أردوغان العديد من المشاريع الاقتصادية الإماراتية في تركيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري، وفتح طرق جديدة للنقل البحري بين البلدين.