رعب كبير في صنعاء وتضرر عشرات المنازل والتحالف يعلن تدمير هدفا عالي القيمة ويدعو المواطنين الى عدم الإقتراب «شاهد الصور»

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تضررت عدد من المنازل في العاصمة صنعاء بسبب انفجارات عنيفة لمخازن اسلحة للحوثيين استهدفها طيران التحالف.

وافاد سكان ان عشرات المنازل تضررت من انفجار مخزن للأسلحة في حي الأعناب في صنعاء بعد غارة للتحالف فجر اليوم الثلاثاء.

من جهته اعلن التحالف تدمير هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان بصنعاء.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.

وقد أظهر مقطع متداول الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء.

وكشف التحالف عن أن مسؤولي المواقع السرية للميليشيا الحوثية في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، موضحا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.