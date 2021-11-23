وزير الاتصالات يقدم استقالته ويغادر عدن بعد خلاف مع ”الانتقالي الجنوبي“ على ”واي“ ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنياً وترمي جثثهم في الشارع التحالف يوجع الحوثي بصنعاء ويدمر المواقع السرية للصواريخ البالستية تفاصيل المعارك الطاحنة خلال الساعات الماضية في جبهة الفاخر بالضالع بعد كسر هجوما للمليشيات مكمّل غذائي بسيط ومتوفر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان الأمم المتحدة تعتزم توزيع مساعدات طارئة على 24 ألف أسرة باليمن دول الفيتو تحث الانتقالي على شراكة بناءة مع الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية تختطف 3 موظفين إضافيين بسفارة أميركا في صنعاء تفاصيل معارك إثيوبيا تقترب من العاصمة والرئيس يعلن الإنظمام إلى صفوف الجنود بالجبهة 154 مديرية يمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومناشدات عاجلة
كشف مسؤول حكومي، عن تقديم وزير الاتصالات المهندس نجيب العوج استقالته، ومغادرته العاصمة المؤقتة عدن؛ بسبب خلافه مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وقال وكيل وزارة الاتصالات محمد المحيميد، أن "وزير الاتصالات نجيب العوج قدم استقالته وغادر عدن منذ عدة أسابيع".
وعزى المحيميد سبب تقديم العوج استقالته إلى "منع المجلس الانتقالي إطلاق شركة واي من عدن، والتي يملكها نافذون في الشرعية ويديرها وزير الاتصالات السابق باشريف".
وأكد، إن الانتقالي يرفض تشغيل الشركة؛ لقناعته أنها ما زالت مرتبطة بالحوثيين في صنعاء". حسب قوله.
يشار إلى أن محكمة حوثية كانت قد أعلنت في مارس 2020، إفلاس شركة "واي" للاتصالات، والتي تأسست في العاصمة صنعاء في العام 2007م.
وتعرض قطاع الاتصالات في اليمن، على مدى سنوات الانقلاب، لابتزاز ونهب ممنهج من الحوثيين، ووضعت المليشيا يدها على كل شركات الاتصال، الأمر الذي يهددها بالإفلاس أو التوقف عن العمل.