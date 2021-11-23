وزير الاتصالات يقدم استقالته ويغادر عدن بعد خلاف مع ”الانتقالي الجنوبي“ على ”واي“

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف مسؤول حكومي، عن تقديم وزير الاتصالات المهندس نجيب العوج استقالته، ومغادرته العاصمة المؤقتة عدن؛ بسبب خلافه مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.



وقال وكيل وزارة الاتصالات محمد المحيميد، أن "وزير الاتصالات نجيب العوج قدم استقالته وغادر عدن منذ عدة أسابيع".



وعزى المحيميد سبب تقديم العوج استقالته إلى "منع المجلس الانتقالي إطلاق شركة واي من عدن، والتي يملكها نافذون في الشرعية ويديرها وزير الاتصالات السابق باشريف".



وأكد، إن الانتقالي يرفض تشغيل الشركة؛ لقناعته أنها ما زالت مرتبطة بالحوثيين في صنعاء". حسب قوله.



يشار إلى أن محكمة حوثية كانت قد أعلنت في مارس 2020، إفلاس شركة "واي" للاتصالات، والتي تأسست في العاصمة صنعاء في العام 2007م.



وتعرض قطاع الاتصالات في اليمن، على مدى سنوات الانقلاب، لابتزاز ونهب ممنهج من الحوثيين، ووضعت المليشيا يدها على كل شركات الاتصال، الأمر الذي يهددها بالإفلاس أو التوقف عن العمل.