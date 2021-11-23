ميليشيا الحوثي تعدم 12 يمنياً وترمي جثثهم في الشارع

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أقدمت ميليشيا الحوثي على إعدام، 12يمنياً من أبناء محافظة الحديدة، غرب اليمن، بعدما اختطفتهم، الأيام الماضية، وزجت بهم في سجون سرية.

وعثر مواطنون على جثث مجموعة من المختطفين، أعدمتهم الميليشيات الحوثية، ورمت جثتهم في الشارع بمديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.

من ضمن الضحايا شاب يدعى محمد يوسف عيسى سماح وكان يعمل بائع قات، في منطقة الطائف بالدريهمي، واختطفته الميليشيا، وزجته في السجن، بذريعة انتمائه للمقاومة.

وقالت مصادر حقوقية في الحديدة، إن عائلة سماح تواصلت مع ابنها يوم 15 نوفمبر الجاري، وكان على قيد الحياة، قبل أن تعثر على جثته مع مختطفين آخرين ملقاة في الشارع.

وطبقا لمصادر حقوقية، فإن بين المختطفين الذين أعدمتهم ميليشيا الحوثي، الأيام الأخيرة: حمود عرجاش، وإبراهيم علي قمري، وعبدالله علي بن علي مشعشع، وسام سليمان يوسف، وسليمان مزجاجي، ومحمد يوسف عيسى سماح، وأيمن حيدرة.