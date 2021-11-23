التحالف يوجع الحوثي بصنعاء ويدمر المواقع السرية للصواريخ البالستية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.
وقد أظهر مقطع متداول الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء.
إلى هذا، كشف التحالف عن أن مسؤولي المواقع السرية للميليشيا الحوثية في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، موضحا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
وكان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، طالبا من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.