تفاصيل المعارك الطاحنة خلال الساعات الماضية في جبهة الفاخر بالضالع بعد كسر هجوما للمليشيات

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة

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شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، الساعات الماضية، هجوما واسعا وقصف صاروخي ومدفعي على مواقع القوات الحكومية والقرى الأهلة بالسكان في محافظة الضالع.

وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، استهدف منازل سكان قرية "جهدعة" بمنطقة مريس في محافظة الضالع بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وأكدت المصادر أن القصف الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية، خلف أضرار في بيوت المدنيين وممتلكاتهم، كما سبب حالة من الخوف والهلع بين النساء والأطفال .

وأكد المحور العسكري بمحافظة الضالع، أن الوحدات العسكرية المرابطة في قطاع صبيرة-الجب، أفشلت هجوماً شنته المليشيات الحوثية، وألحقت بالمليشيات خسائر بشرية.

ومساء الإثنين، اندلعت مواجهات عنيفة، بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية مريس، وشهدت جبهة مرس اشتباكات استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وكانت مليشيات ميليشيات الحوثي قد أطلقت في وقت سابق، صاروخا باليستيا، باتجاه مريس وسقط في منطقة غير مأهولة، ولم يتسبب بأي أضرار.