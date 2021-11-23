مكمّل غذائي بسيط ومتوفر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

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وتشير ، الباحثين أجروا تجربة أشترك فيها أكثر من 35 ألف متطوع، من أجل تحديد الفوائد المحتملة للمكملات الغذائية للوقاية من الأمراض السرطانية.
ولكن الباحثين اضطروا لإيقاف التجربة بعد إكتشافهم أنها تسبب الإصابة بالسرطان وليس الوقاية منه.
وقد أظهرت النتائج، أن السيلينيوم لا يشكل أي خطورة على الأشخاص الذين يعانون من نقصه في أجسامهم.
ولكن من يملكون تركيزا عاليا، يؤدي تناولهم لجرعات إضافية منه، إلى زيادة خطر إصابتهم بسرطان البروستات بنسبة 91 بالمئة.
وينصح الدكتور الان كريستال من مركز فريد هتشنسون للبحوث السرطانية، في سياتل، بالتوقف عن تناول السيلينيوم مع فيتامين E، لأنه لم تثبت فائدتهما عند تناولهما معا، بل على العكس يسببان مشكلات خطيرة للجسم