الأمم المتحدة تعتزم توزيع مساعدات طارئة على 24 ألف أسرة باليمن

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أنها ستوزع مساعدات طارئة على 24 ألف أسرة فقيرة في اليمن، بقيمة 5 ملايين دولار.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، نشرته عبر تويتر.

وقال البيان: "قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (سعودي حكومي) مساهمة مالية قدرها 5 ملايين دولار لدعم الأنشطة الطارئة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن والهادفة إلى توفير الدعم للأمن الغذائي وسبل العيش الضرورية والمنقذة للحياة".

وأوضح أن "المنظمة الأممية ستقوم عبر هذه المساهمة بإيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 24000 أسرة من الأكثر تضرراً (حوالي 168000 شخص) في محافظتي حجة (شمال غرب) ولحج (جنوب غرب)".

وسيركز المشروع على الأسر التي تعولها نساء، والأسر التي لديها أمهات مرضعات وحوامل، وكبار السن وأشخاص معاقين والسكان النازحين داخلياً، وفق البيان.

ونقل البيان عن حسين جادين، الممثل المقيم لـ"الفاو" باليمن، قوله إن "هذه المساعدات ستعمل على تقليل انعدام الأمن الغذائي وستساعد على تعافي سبل العيش ودخل الأسرة".

والأحد، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ازدياد نسبة الجوع في اليمن جراء ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق