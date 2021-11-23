دول الفيتو تحث الانتقالي على شراكة بناءة مع الحكومة الشرعية

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حثت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الإثنين، المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن على أن يكون "شريكا بناء" في حكومة بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة السعودية الرياض، بين رؤساء بعثات الدول الخمس (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة) لدى اليمن، مع رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وفق بيان للسفارة الأمريكية.

وقال البيان: "التقى رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي"،

وأفاد بأن "اللقاء المثمر ركز على تنفيذ اتفاقية الرياض وآخر التطورات على الأرض".

وتابع: "شجع رؤساء بعثات الدول الخمس، المجلس الانتقالي على أن يكون شريكا بناء في الحكومة اليمنية لأجل الشعب اليمني"، دون تفاصيل أخرى