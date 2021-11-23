الميليشيات الحوثية تختطف 3 موظفين إضافيين بسفارة أميركا في صنعاء تفاصيل معارك إثيوبيا تقترب من العاصمة والرئيس يعلن الإنظمام إلى صفوف الجنود بالجبهة 154 مديرية يمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومناشدات عاجلة تفاصيل فضحية جديدة للمليشيات الحوثية في مطار صنعاء ضربات موجعة من صقور الجو على مواقع سرية للصواريخ الحوثية في صنعاء دولة خليجية تتقدم على إيران بـ4 مراكز في قائمة أقوى أسلحة جو المنطقة رعب بأمريكا» مخاوف من إصابة الآلاف بفيروس خطير.. ماذا حدث مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز الدكتوراه للباحث اليمني العسلي من جامعة AMU الهندية في الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية فضيحة حوثية بالصوت والصورة من داخل مطار صنعاء الدولي- شاهد
كشفت مصادر إعلامية ، مساء الاثنين، عن أن ميليشيا الحوثي، في صنعاء اختطفت خلال الساعات الماضية ثلاثة موظفين إضافيين من طاقم السفارة الأميركية ووكالة التنمية الدولية.
إلى هذا، أكد الصحافي اليمني، فارس الحميري، أن الحوثيين اعتقلوا، الاثنين، المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شماخ، إضافة إلى موظف وكالة التنمية الأميركية عبدالحميد العجمي.
مادة اعلانية موظفون رهن الاعتقال كما أوضح، في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن ميليشيا الحوثي لا تزال تعتقل منذ أسابيع كلا من، جميل إسماعيل موظف بالملحق التجاري الاقتصادي، وهشام الوزير موظف في الوكالة الأميركية، وشائف الهمدني موظف بالوكالة الأميركية، وبسام مردحي موظف في قسم التحقيقات، ومحمد خراشي موظف في قسم التحقيقات بالسفارة.
وأشار الحميري إلى أنه منذ منتصف أكتوبر الفائت، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات بحق عدد من موظفي السفارة الأميركية بصنعاء، بعضهم تم استدعاؤهم لاجتماع في "الشيراتون" وآخرين تم اعتقالهم من منازلهم، وتم إخضاعهم لتحقيقات مكثفة لعدة أيام وأطلق سراح عدد منهم قبل أيام، مؤكدا مرافقة حملة الاعتقالات لموظفي السفارة الأميركية بصنعاء، اقتحام الحوثيين لمقر السفارة واستبدال الحراسة بعناصر مسلحة من الميليشيا.
وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن جهود مبعوثهم الخاص تيم ليندركينج قادت إلى الإفراج عن 30 موظفا يمنيا لدى سفارة الولايات المتحدة المغلقة منذ عام 2015، بينما لا يزال حوالي خمسة إلى تسعة موظفين رهن الاحتجاز التعسفي، بينهم اثنان من الوكالة الأميركية للتنمية التي تعمل في البلاد منذ 60 عاما.
"إهانة للمجتمع الدولي"
وفي وقت سابق قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن اقتحام الحوثيين لسفارة الولايات المتحدة بصنعاء واحتجاز موظفيها "يعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره"