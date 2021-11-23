ضربات موجعة من صقور الجو على مواقع سرية للصواريخ الحوثية في صنعاء

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كشف التحالف عن تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء فجر يوم الثلاثاء.
وقال التحالف إنه استهدف مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء.
وأوضح التحالف أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الانساني ومبدأ الدفاع المشروع، وأنه طالب المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وتبين لقوات التحالف اتخاذ الحوثيين للمستشفيات والمنظمات المدنية والأفراد المدنيين دروعا بشرية.
وكشف مقطع فيديو آخر تم بثه أمس، تحويل الحوثيين مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين الصواريخ الباليستية، والتي تؤكد ما ذكرته قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق.
وأظهر المقطع الذي بثته قناة «العربية» عدداً من العناصر الحوثية تجري تجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفاً جوياً متحركاً في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير.
فيما ظهر ما يعتقد أنه أحد خبراء الحرس الثوري، وهو يشرف على عملية الاختبارات، وإجراء التجربة الحية لإطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن إيران حولت مطار العاصمة اليمنية لقاعدة عسكرية بعد أن أقامت جسراً جوياً عام 2014 بمعدل 28 رحلة جوية أسبوعياً من طهران إلى صنعاء عبر الخطوط الجوية الإيرانية (ماهان إير)، ونقلت كل أنواع الأسلحة بينها أسلحة نوعية، لأتباعها الحوثيين.
وأضاف أن الميليشيات بدورها حولت المطار إلى ثكنة تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين وإطلاق للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرّة من أجل استهداف المدنيين والأعيان المدنية في الداخل اليمني.
وختم بالقول إن مطار العاصمة بات يمثل موقعاً رئيسياً لإطلاق الهجمات العدائية العابرة للحدود