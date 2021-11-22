دولة خليجية تتقدم على إيران بـ4 مراكز في قائمة أقوى أسلحة جو المنطقة

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تقدمت القوات الجوية الملكية السعودية على نظيرتها الإيرانية بـ4 مراكز؛ وفقًا لتصنيف «بوابة الطيران والفضاء الكندية» Aeroemploi، التي أعدت قائمة بأقوى أسلحة الجو في منطقة الشرق الأوسط للعام 2021.

وفي حين احتل سلاح الجو التركي المركز الأول بـ1.056 طائرة حربية، تلاه نظيره المصري بـ1.053 طائرة، لتأتي القوات الجوية الملكية في المركز الثالث بـ889 مقاتلة متعددة الطراز، لتسبق بذلك سلاح الجو الإسرائيلي، الذي احتل المركز الرابع بـ595 طائرة، بينما اقتنصت الإمارات العربية المركز الخامس بـ552 طائرة.

ونقل موقع Global Firepower المتخصص في الشؤون العسكرية تقرير «بوابة الطيران والفضاء الكندية» Aeroemploi في هذا الخصوص، الذي اعتمد في تصنيفه على عدد المقاتلات، وطائرات الاعتراض، والمروحيات، وطائرات النقل العسكرية، وطائرات التدريب المتقدمة. أما فيما يخص الطائرات التي تمر بعمليات تطوير، أو التي جرى التعاقد عليها للعام المقبل، فلا يضعها الموقع في الاعتبار.

الجزائر احتلت المركز السادس في القائمة بـ551 طائرة حربية، لتسبق إيران التي جاءت في المركز السابع بـ516 طائرة. واقتنصت سوريا المركز الثامن بـ462 طائرة، وتلاها العراق في المركز التاسع بـ350 طائرة؛ بينما ذيَّلت الأردن القائمة، لتحصل على المركز العاشر والأخير بـ261 طائرة حربية مختلفة الطراز، حسب «بوابة الطيران والفضاء الكندية».

وفيما يخص التصنيف ذاته، ولكن على مستوى العالم، احتل سلاح الجو الأمريكي المركز الأول، إلا أن الموقع الذي آثر السرية عند كشف عدد المقاتلات الأمريكية، اكتفى في المقابل بالإشارة إلى أن الأسطول الجوي الأمريكي مسلَّح بما يربو على ثلاث آلاف طائرة حربية متنوعة الطراز، فضلًا عن طائرات مقاتلة، هى الأكثر تقدمًا وتطورًا من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم.

بعد سلاح الجو الأمريكي، جاء نظيره الروسي في المركز الثاني بـ1.900 طائرة حربية، وقال التقرير إنه مسلَّح بطائرات حربية من طراز Su-35، وSu-34، مشيرًا إلى أن موسكو تعمل أيضًا عل تطوير جيل جديد من القاذفات حاملة الصواريخ الاستراتيجية ذات المدى البعيد.

ويواصل تقرير الموقع سرد بياناته، مشيرًا إلى حصول سلاح الجو الصيني على المركز الثالث، نظرًا للمساعدات السخية التي تلقاها من الاتحاد السوفييتي السابق منذ العام 1949.

وتضمنت قائمة أسلحة الجو الأقوى على مستوى العالم أسلحة جو الهند، ومصر، وباكستان، وتركيا، وكوريا الجنوبية؛ أما ألمانيا التي تمتلك ما يزيد عن 400 طائرة حربية، فاحتلت المركز العاشر في قائمة «بوابة الطيران والفضاء الكندية».