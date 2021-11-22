مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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لقي قيادي حوثي ميداني وعدد من مرافقيه مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بنيران القوات المشتركة بمنطقة مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكري: إن مدفعية القوات المشتركة استهدفت مشرف المليشيات في مديرية مقبنة المدعو عابد هجوان ومرافقيه أثناء قيامهم بمهمة استطلاعية على أطراف مقبنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية.

ونقلت قناة”العربية”عن المصدر قولة بان القيادي الحوثي مشتاق أحمد بن أحمد وعدد من مرافقيه قد لقوا حتفهم فيما أصيب المدعو عبدالرحمن أحمد عبد السلام الجرزي وشقيق القيادي هجوان وعدد آخر من المرافقين.