الدكتوراه للباحث اليمني العسلي من جامعة AMU الهندية في الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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منحت جامعة AMU في الهند درجة الدكتوراه للباحث اليمني مروان احمد عبدالله العسلي في مجال الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية عن رسالته الموسومة بعنوان "التحكم في مساحة واسعة بالشبكة الذكية للطاقة الكهربائية"

وأشار الباحث في اطروحته الى اسباب فقدان الطاقة الكهربائية ومعالجتها والزيادة الدائمة للطاقة وكذالك امان نقل الطاقة من المحطة الى المستهلك .

واستخدم الباحث الشبكة الذكية لتحسين كفاءة وامان وموثوقية الشبكة الكهربائية وكذالك توزيع الطاقة ومراقبة الشبكة والتحكم فيها واكتشاف الاعطال واصلاحها ذاتيا.وكذالك عملية دمج الطاقة المتجددة في الشبكة ومشاركة المستهلك في انتاج الطاقة وبيع الفائض للشبكة. واستخدم الباحث العسلي خوارزمية تعمل على تحليل دقيق لستقرار الشبكة وتحسينها من دون فقد للطاقة.

واوصى الباحث في اطروحته بدراسة مستقبلية لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية واستقرارها .

واشادت لجنة التحكيم بالجهد البحثي الذي بذله الباحث اليمني مروان العسلي والمنهجية البحثية والنتائج التي توصلت إليها الدارسة

وكان الباحث العسلي قد نشر عدد من البحوثات العلمية في مجلات ومؤتمرات عالمية ذات معامل تاثير عالي.