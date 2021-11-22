رعب بأمريكا» مخاوف من إصابة الآلاف بفيروس خطير.. ماذا حدث مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز الدكتوراه للباحث اليمني العسلي من جامعة AMU الهندية في الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية فضيحة حوثية بالصوت والصورة من داخل مطار صنعاء الدولي- شاهد عقب سيطرتها على مناطق استراتيجية..القوات المشتركة تدخل مقبنة«تعـز»وناطق العمالقة يؤكد:مستمرون في التوغل باتجاه «إب»..فيديو ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تخطف الأنظار وتدير شركه خاصة مأرب: حفل توديع وإستقبال لعشرات الجرحى يتلقون العلاج بسلطنة عمان تفاصيل سرية غير متوقعة.. الأطباء أخرجوا قلب مارادونا من جسده مسؤول يمني: تدخل أممي لإنقاذ الحوثي على وقع انتصارات قواتنا البحرين تعلن القبض على خلية ارهابية مرتبطة بايران وتكشف ماذا وجدت بحوزتهم
منحت جامعة AMU في الهند درجة الدكتوراه للباحث اليمني مروان احمد عبدالله العسلي في مجال الشبكة الذكية للطاقة الكهربائية عن رسالته الموسومة بعنوان "التحكم في مساحة واسعة بالشبكة الذكية للطاقة الكهربائية"
وأشار الباحث في اطروحته الى اسباب فقدان الطاقة الكهربائية ومعالجتها والزيادة الدائمة للطاقة وكذالك امان نقل الطاقة من المحطة الى المستهلك .
واستخدم الباحث الشبكة الذكية لتحسين كفاءة وامان وموثوقية الشبكة الكهربائية وكذالك توزيع الطاقة ومراقبة الشبكة والتحكم فيها واكتشاف الاعطال واصلاحها ذاتيا.وكذالك عملية دمج الطاقة المتجددة في الشبكة ومشاركة المستهلك في انتاج الطاقة وبيع الفائض للشبكة. واستخدم الباحث العسلي خوارزمية تعمل على تحليل دقيق لستقرار الشبكة وتحسينها من دون فقد للطاقة.
واوصى الباحث في اطروحته بدراسة مستقبلية لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية واستقرارها .
واشادت لجنة التحكيم بالجهد البحثي الذي بذله الباحث اليمني مروان العسلي والمنهجية البحثية والنتائج التي توصلت إليها الدارسة
وكان الباحث العسلي قد نشر عدد من البحوثات العلمية في مجلات ومؤتمرات عالمية ذات معامل تاثير عالي.