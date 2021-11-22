فضيحة حوثية بالصوت والصورة من داخل مطار صنعاء الدولي- شاهد

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وزعّ التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الاثنين مشاهد مصورة تفضح استخدام ميليشيات الحوثي مطار صنعاء الدولي، لتنفيذ هجمات إرهابية بالطيران المسيّر والصواريخ الباليستية.

وأظهر المقطع قيام عدد من العناصر الإرهابية الحوثية بإجراء تجارب على إحدى منظومات الدفاع الجوي واستخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع داخل مطار صنعاء للتأكد من فاعلية الدفاع الجوي،

وأجرت العناصر الإرهابية سيناريوهات الاعتراض والتدمير بوجود «خبير أجنبي يشرف على التجارب».

من جانبه أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تورط خبراء أجانب من الحرس الثوري الإيراني وعناصر من حزب الله في إطلاق عمليات عدائية وتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

الفيديو يظهر قيام المسلحين التابعين للميليشيات بالتدرب على استهداف الطيران في الجو واعتبار إحدى الطائرات الأممية هدفاً مفترضاً.

وفي السياق، حذر محللون عسكريون من أن ميليشيات الحوثي تتخذ من مطار صنعاء الدولي منصة للهجمات المعادية والإرهابية ومنصة لإطلاق الصواريخ، وتشير الى تلقي الجماعة دعماً ايران بتزويدها بمنظومة صواريخ.

وتحوّل مطار صنعاء مؤخراً الى ما يشبه الجسر الجوي لدعم العمليات القتالية للميليشيات الحوثية، إضافة للرحلات المشبوهة لنقل قيادات الميليشيات وخبراء ايران وحزب الله في الوقت الذي تحاول الجماعة استخدام المطار كلافتة انسانية بمزاعم الحصار.