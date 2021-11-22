عقب سيطرتها على مناطق استراتيجية..القوات المشتركة تدخل مقبنة«تعـز»وناطق العمالقة يؤكد:مستمرون في التوغل باتجاه «إب»..فيديو

الإثنين 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سيطرت القوات المشتركة اليوم الاثنين على جبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة، وسط حالة من الإنهيار والتقهقر في صفوف الميليشيا الحوثية.

وقال الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المهجمي، أن القوات المشتركة تمكنت من التقدم والسيطرة على مناطق واسعة وجبال استراتيجية مطلة على منطقة المرير في مديرية جبل راس في محافظة الحديدة.

وأكد، أن القوات المشتركة مستمرة في التوغل بخط العدين باتجاه محافطة إب، وسط حالة من الإنكسار والتقهقر في صفوف الميليشيا الحوثية

وتكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، ولقي العشرات من عناصرها مصرعهم وجرح آخرين، كما تم تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيا.

وفي شمال مديرية مقبنة غرب محافظة تعز واصلت القوات المشتركة اليوم الاثنين تقدمها محققة انتصارات كبيرة، مكنتها من السيطرت على مناطق واسعة وسلاسل جبلية ذو أهمية استراتيجية.

وتمكنت القوات المشتركة من تحرير مناطق في عزلة البراشة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز ، وتطهير سلاسل جبلية هامة ومواقع حاكمة، بعد أن خاضت معارك عنيفة مع ميليشيا إيران الحوثية، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتكبدت ميليشيا الحوثي في المعارك خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط انهيارات كبيرة في صفوفها، وفرار من تبقى منهم، تاركين ورائهم آليات اغتنمتها القوات المشتركة.

وباشرت القوات المشتركة بفتح الطرقات وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بصورة كثيفة.